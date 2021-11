Covid19: pour une projection de 40% de taux de vaccination en décembre 2021, le Bénin est 3,64%

Le gouvernement du président Patrice Talon est déterminé à atteindre une vaste couverture vaccinale dans sa politique de lutte contre la propagation de la Covid19. Ainsi, après des décisions rendant obligatoires la vaccination contre cette pandémie, le gouvernement a procédé ce mardi 16 Novembre 2021 au lancement d’une campagne accélérée de deux mois de vaccination, histoire d’atteindre l’objectif de 40% de couverture vaccinale projeté pour fin Décembre 2021.

Deux mois d’intenses campagnes accélérées de vaccination. C’est la nouvelle trouvaille du gouvernement de la rupture pour atteindre plus rapidement une bonne couverture vaccinale dans le pays. Le lancement de cette campagne accélérée a été fait ce mardi à la mairie d’Abomey-Calavi par le ministre du plan et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané.

A lire aussi: Bénin: un recours déposé contre le ministère de l’intérieur et la police examiné ce mardi par la cour

Cette campagne accélérée est lancée dans le but de vaincre les résistances face à la vaccination tant le gouvernement est convaincu que le moyen le plus sûr pour freiner la propagation du virus en plus des mesures barrières reste la vaccination. Malheureusement, plusieurs Béninois continuent de se poser des questions sur la fiabilité des vaccins envoyés en Afrique. Du coup, le gouvernement peine à atteindre le taux de 40% fixé pour fin Décembre 2021.

C’est d’ailleurs pour vaincre ces résistances que dans ces mots liminaires, le ministre Abdoulaye Bio Tchané rassure à nouveau les Béninois de la qualité des vaccins réceptionnés par le Bénin. « Je veux donner l’assurance, du haut de cette tribune, que les vaccins contre la Covid-19 utilisés au Bénin sont sûrs et efficaces. L’efficacité et la sécurité des vaccins sont des priorités pour notre Gouvernement« .

Il faut dire que pour l’objectif d’atteindre un taux de couverture vaccinale de 40% d’ici Décembre 2021, à la date du 7 Novembre, seulement 3,64% de la population se sont fait vacciner. La campagne accélérée de vaccination vise donc de booster ce taux pour que d’ici deux mois, le pays puisse atteindre une couverture vaccinale acceptable.

Se faire vacciner ne devait pas être une obligation …

Pour amener le plus grand nombre possible de béninois à se faire vacciner, le gouvernement du président Patrice Talon a pris plusieurs décisions contraignantes. Ainsi, certains agents de l’Etat ne peuvent plus avoir accès à leur office sans avoir le pass-vaccinal. De même, pour avoir accès au service public, il faut avoir sur soi ce visa ou un test PCR datant de 48 heures.

L’objectif est de contraindre le plus grand nombre possible de Béninois à se faire vacciner. Une posture qui suscite indignation dans le rang de certaines organisations syndicales. Pour ces représentants des travailleurs, on ne devait pas faire obligation aux citoyens de se faire vacciner. Selon eux, la vaccination devrait être une décision librement consentie.

Le gouvernement lui, ne fait pas la même lecture de la situation que ces responsables syndicaux. Se cachant derrière son devoir régalien de protéger les populations, l’Etat fait de la vaccination, une responsabilité de chaque citoyen. Pour l’Etat, chacun doit se protéger pour ne pas être un danger pour les autres. Et le vaccin selon le gouvernement reste la seule voie aujourd’hui en dehors des gestes barrières.