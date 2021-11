Covid: l’Europe ferme ses frontières face au nouveau variant d’Afrique du Sud

L’Europe se ferme progressivement aux voyageurs venus d’Afrique australe, après la découverte d’un nouveau variant en Afrique du Sud.

L’Europe durcit ses mesures et les fermetures de frontières reprennent. Jeudi soir, le Royaume-Uni a annoncé qu’il allait interdire l’entrée aux voyageurs en provenance de six pays d’Afrique, après l’annonce par l’Afrique du Sud de la découverte d’un nouveau variant : tous les vols en provenance d’Afrique du Sud, de Namibie, du Lesotho, d’Eswatini, du Zimbabwe et du Botswana seront suspendus à compter de vendredi 12 h GMT.

Le variant B.1.1.529 présente un nombre « extrêmement élevé » de mutations et « nous pouvons voir qu’il a un potentiel de propagation très rapide », a déclaré le virologue Tulio de Oliveira, lors d’une conférence de presse en ligne chapeautée par le ministère sud-africain de la Santé. Les métamorphoses du virus initial peuvent potentiellement le rendre plus transmissible, jusqu’à rendre le variant dominant : cela a été le cas avec le variant Delta, découvert initialement en Inde, et qui selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a réduit à 40 % l’efficacité des vaccins anti-Covid contre la transmission de la maladie.

À ce stade, les scientifiques sud-africains ne sont pas certains de l’efficacité des vaccins existants contre la nouvelle forme du virus. À ce jour, 22 cas ont été signalés, touchant principalement des jeunes, selon l’Institut national des maladies transmissibles (NICD). Des cas ont également été signalés au Botswana voisin et à Hong Kong, sur une personne de retour d’un voyage en Afrique du Sud.

L’OMS a déclaré « suivre de près » ce nouveau variant et doit se réunir vendredi pour déterminer sa dangerosité. Déjà, « le nombre de cas détectés et le pourcentage de tests positifs augmentent rapidement », a déclaré le NICD dans un communiqué, notamment dans la province la plus peuplée du Gauteng, qui comprend Pretoria et Johannesburg. Selon les scientifiques, le nouveau variant B.1.1.529 présente au moins 10 mutations, contre deux pour le Delta.