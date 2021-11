Covid-19 – Variant Omicron: suspension de tous les vols commerciaux vers le Maroc

Face à la propagation rapide du nouveau variant Covid-19, les autorités marocaines ont annoncé dimanche la suspension pour deux semaines de tous les vols commerciaux vers le Maroc, à compter du lundi à 23h59.

« Cette décision intervient en raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus du Covid-19, Omicron, notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens », a précisé, dans un communiqué, le Comité interministériel de suivi de la pandémie.