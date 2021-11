Covid-19 : le Maroc suspend les vols à destination et en provenance de France

Le Maroc a annoncé, ce jeudi, suspendre les vols à destination et en provenance de France en raison de la dégradation de la situation sanitaire dans l’Hexagone.

Le Maroc suspend les vols à destination et en provenance de France, dès le 26 novembre à 23h59. Aucune date limite n’a été indiquée. Cette décision fait partie des nouvelles mesures très strictes mises en place par le royaume marocain pour tenter de freiner la flambée du Covid-19.

Cette décision intervient afin de préserver les acquis du Maroc en matière de gestion de la pandémie de la Covid-19 et pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays du voisinage européen, précise le Comité interministériel dans un communiqué.

Le Maroc renforce les contrôles à ses frontières

Le Maroc, important pays touristique, a décidé samedi 13 novembre de renforcer les contrôles à ses frontières en raison de la hausse des cas de contaminations au Covid-19 en Europe, selon un communiqué officiel. En raison de « l’augmentation des cas de contaminations dans le voisinage européen du Maroc, les autorités marocaines ont décidé de renforcer le dispositif de contrôle pour l’accès au territoire national », indique un communiqué du Comité interministériel de suivi du Covid.

Ainsi, outre la présentation du pass sanitaire obligatoire et de tests PCR négatifs, il sera procédé à l’arrivée au Maroc à un double contrôle, par caméras thermiques et thermomètres, ainsi que par tests antigéniques, détaille le communiqué. Le mois dernier, les autorités marocaines ont suspendu les vols depuis et vers l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Russie à cause de l’évolution de la situation sanitaire dans ces quatre pays.