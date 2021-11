Covid-19 au Bénin: des instituteurs non vaccinés renvoyés des classes à Parakou

A l’Ecole Primaire Publique de Titirou (Epp Titirou) dans la ville de Parakou, plusieurs instituteurs ont été éconduits des salles classe ce lundi 08 novembre 2021 pour défaut de pass vaccinal. L’opération a été menée par le Conseiller Pédagogique de la zone.

A l’Epp Titirou, les enseignants ne peuvent plus avoir accès aux salles de classe sans présentation de pass vaccinal ou d’un test PCR datant de moins de 48 heures. Selon les informations rapportées par la radio locale Fraternité Fm, ce lundi, les instituteurs non vaccinés ont été simplement et purement renvoyés. Cette opération a perturbé le déroulement des activités académiques dans cette matinée, puisque les écoliers se sont retrouvés sans enseignants.

Ces derniers jours, les responsables départementaux du secteur éducatifs veillent au respect de la mesure du gouvernement conditionnant l’accès au service public à la présentation d’un pass vaccinal ou d’un test PCR datant de moins de 48 heures. Les organisations syndicales s’offusquent contre la méthode du gouvernement , qui selon eux tente d’imposer la vaccination anti-Covid aux fonctionnaires, de façon déguisée. Pour les autorités, le taux de vaccination est encore faible et qu’il faille atteindre un taux élevé pour songer à la levée des mesures restrictives.

Selon le point fait en Conseil des ministres du 20 octobre 2021, 24 678 cas de Covid-19 ont été enregistrés avec 161 décès. Sur les sites de prise en charge, 256 patients sont en cours de traitement dont 16 cas graves nécessitant des soins intensifs. En ce qui concerne la vaccination, 263 442 personnes parmi lesquelles 197 685 ont un schéma vaccinal complet, ont reçu des doses appropriées de différents types de vaccins.