Covid-19 au Bénin: bilan à mi-parcours de la campagne accélérée de vaccination

Depuis le 15 novembre 2021, le gouvernement a lancé une campagne de vaccination accélérée contre la Covid-19. 10 jours après, les autorités sanitaires notent un bilan promoteur conformément à l’objectif visé.

10 jours après le lancement de la campagne accélérée de la vaccination anti-Covid, plus de 300 000 personnes ont déjà reçu leurs doses de vaccin. « Le résultat est promoteur. Nous sommes déjà après 10 jours, à plus de 300 000 personnes vaccinées », a déclaré Dr Landry Koklé, Directeur de la vaccination et de la logistique de l’Agence nationale des soins de santé primaire, selon les propos rapportés par Le Matinal.

Ce bilan est un exploit selon Landry Koklé, qui fait constater « qu’auparavant, qu’au bout de 7 mois de vaccination, nous étions presqu’au même chiffre ». Selon lui, l’option prise par le gouvernement d’accélérer la vaccination, en rapprochant les équipes des populations, est en train de payer.

Le Directeur de la vaccination et de la logistique de l’Agence nationale des soins de santé primaire note la mobilisation générale, notamment celle des autorités politico-administratives à tous les niveaux pour la réussite de l’opération. Le Bénin est en passe d’atteindre son objectif, qui est d’obtenir un taux de 40 à 60% de couverture vaccinale d’ici fin décembre 2021.