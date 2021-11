Côte d’Ivoire: décès du célèbre « écrivain des femmes », Isaïe Biton Koulibaly

Isaïe Biton Koulibaly a définitivement rangé sa belle plume. L’écrivain ivoirien de 72 ans est décédé dans la nuit du mardi 09 à mercredi 10 novembre 2021 à Abidjan .

Auteur de nombreux romans à succès dont « Ah les femmes…» et « Ah les hommes…», Isaïe Biton Coulibaly est décédé dans la nuit du mardi 09 à mercredi 10 novembre 2021 à Abidjan. L’homme qui fait figure d’une des grandes figures de la littérature ivoirienne compte à son actif plusieurs ouvrages. L’auteur de “Ah ! les femmes“ est considéré comme un des auteurs ivoiriens les plus prolifiques et maintes fois récompensés pour ses livres en Afrique, parmi lesquels figurent des best-sellers.

Né le 7 juin 1949 à Abidjan-Treichville, Isaïe Biton Koulibaly fit ses études primaires et secondaires ainsi que les lettres modernes à l’Université d’Abidjan. Diplômé de l’école française de rédaction de Paris, il fût le responsable du service littéraire des Nouvelles Éditions (NEI) après avoir occupé d’importantes responsabilités au sein des anciennes Nouvelles Éditions Africaines (NEA). En 2002, l’écrivain a été classé par le magazine français L’Express, parmi les 100 personnes qui font bouger la Côte d’Ivoire.

Isaïe Biton KOULIBALY est le correspondant permanent du magazine international féminin Amina depuis une quinzaine d’années. L’homme de lettres est d’ailleurs considéré comme « l’écrivain des femmes ».