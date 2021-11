Cosi-Bénin, « l’imposition du pass-vaccinal est une violation des dispositions législatives… »

A la faveur du conseil des ministres du mercredi 20 octobre 2021, le gouvernement du président Patrice Talon a conditionné l’accès aux services publics à la présentation d’un pass-sanitaire ou le résultat négatif au test Pcr datant de moins de 48 heures. Cette décision du gouvernement est une « violation des dispositions législatives », dénonce la cosi-Bénin.

La Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin), par la voix de son Secrétaire générale, Noël Chadaré, dénonce la décision du gouvernement de subordonner l’accès aux services-publics à la présentation d’une preuve de vaccination contre la Covid19. Pour cette confédération syndicale, cette décision gouvernementale est « une décision qui viole de façon flagrante les dispositions législatives et réglementaires de notre pays« .

A travers une déclaration en date à Cotonou, du 28 octobre 2021, la cosi-Bénin désapprouve totalement la décision du gouvernement qui consiste à contraindre les populations à se faire vacciner en leur refusant les services dont elles ont logiquement droit.

Du fait de cette décision, des milliers de travailleurs des ministères, des hôpitaux et centres de santé, des préfectures, des mairies et plusieurs autres structures publiques sont ainsi interdits d’accès à leur lieu de travail, déplore le syndicaliste. Ces agents de l’Etat sont recensés et menacés de suspension de salaire, de licenciement et de privation d’autres avantages par les responsables de leur structure.

Ces pratiques observées dans les services publics dénonce Noël Chadaré, sont d’une époque révolue et violent le droit de travail aussi bien aux plans national qu’international. Le responsable syndical encourage la voie du dialogue et de la sensibilisation pour, de manière progressive convaincre les citoyens de la nécessité de se faire vacciner.