Coronavirus: le vaccin russe Spoutnik-Light induit une forte réponse immunitaire

Une étude de l’institut de recherche russe Gamaleïa, publiée dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet, a conclu que le vaccin russe à dose unique contre le coronavirus Spoutnik-Light est sûr et qu’il induit une forte réponse immunitaire, rapporte RT.

Selon l’institut de recherche Gamaleïa, un organisme russe qui s’est occupé du développement du vaccin Spoutnik-Light, le résultat des recherches est satisfaisant et concluant. Publiés dans la revue scientifique britannique The Lancet, les résultats des recherches de Gamaleïa ont conclu que le produit à dose unique Spoutnik-Light présente un profil sûr et induit une forte réponse immunitaire.

Selon le rapport du média russe RT, l’annonce a été faite ce 3 novembre par les développeurs de ce vaccin. Cette étude, financée par le fonds russe d’investissement direct (RDIF), conclut que le Spoutnik-Light «induit une forte réponse immunitaire» au sein des groupes testés et que les «effets indésirables observés durant l’étude ont été faibles à modérés».

Le RDIF a indiqué dans un communiqué que le produit ne présente « aucun effet indésirable sérieux ». Autorisé pour l’heure dans une quinzaine de pays, le Spoutnik-Light peut être utilisé seul ou en tant que dose de rappel, en combinaison avec d’autres vaccins anti-Covid.