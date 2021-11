Coronavirus au Togo: la réouverture des lieux de cultes conditionnée à la vaccination

Notant une évolution positive de la situation sanitaire liée à la pandémie de covid-19 au Togo. Le gouvernement de Faure Gnassingbe a décidé de la réouverture des lieux de cultes restants, dès le vendredi 19 novembre 2021. Mais certaines conditions accompagnent cette mesure annoncée par les autorités.

A partir du 19 novembre prochain, les lieux de cultes (toutes confessions confondues) légalement reconnus par le ministère de l’administration territoriale et n’ayant pas été pris en compte lors de la jauge de 75% de réouverture progressive dans le Grand Lomé, pourront rouvrir, indique un communiqué du gouvernement togolais en date du lundi 15 novembre 2021.

Cette décision, qui se justifie par “l’évolution positive actuelle enregistrée dans la lutte contre la pandémie”, est suivie de nouvelles dispositions. Selon le document, à partir du 03 décembre, l’accès aux lieux de culte sera subordonné à la présentation d’un pass vaccinal ou d’un test PCR négatif de moins de trois jours. L’objectif est de poursuivre la lutte, particulièrement en cette période de préparation de fêtes propice aux grands rassemblements.

La reprise des activités religieuses ne concerne en outre que les cultes de journée, précise le gouvernement. Dans ce sens, “sont et demeurent interdits, les cultes de nuit et les veillées nocturnes de prière, sauf dérogation exceptionnelle”. La liste nominative des lieux de culte concernés, “établie par les services compétents, sera communiquée aux intéressés et transmise aux forces de sécurité pour un contrôle rigoureux. Les lieux de culte n’ayant pas de base légale restent fermés jusqu’à nouvel ordre”.