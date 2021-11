Coopération militaire: à défaut de Wagner, la Russie déploie ses soldats au Mali

Le ministre malien des affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a annoncé lundi, la présence des instructeurs russes au Mali, pour la formation des Forces Armées Maliennes à l’utilisation de plusieurs matériels militaires.

De retour de la Russie où il a rencontré son homologue Sergueï Lavrov avec qui, il a discuté de la coopération entre Bamako et Moscou, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a animé une conférence de presse le lundi 15 novembre 2021. Face à la presse, il a confirmé la présence des instructeurs russes au Mali. « Nous confirmons la présence des instructeurs russe au Mali », a déclaré Abdoulaye Diop.

Au Mali, les instructeurs russes, vont se charger de la formation de l’armée malienne, l’utilisation des matériels logistiques achetés en Russie, le pilotage des avions de combat et hélicoptères d’attaque « dans l’accord de notre partenariat stratégique et militaire« , d’après les explications du diplomate malien.

Vers l’arrivée de l’armée russe au Mali?

En pleine tension diplomatique entre le Mali et la France sur une éventuelle arrivée du groupe Wagner à Bamako, la Russie serait en passe de changer les cartes. Le chef de la diplomatie russe a fait une déclaration sur le remplacement du groupe Wagner par l’armée russe, lors de sa rencontre avec Abdoulaye Diop. Moscou a déjà envoyé une centaine d’instructeurs russes au Mali pour préparer le terrain avant le déploiement des militaires dans les semaines à venir, rapporte AFP.

Tout semble donc se mettre au point pour que dans les semaines à venir, on ne parle plus de Wagner qui fait froid dans le dos des occidentaux, mais plutôt de l’armée russe au Mali. Une stratégie diplomatique qui amoindrirait les critiques même-ci, elles n’en manqueront pas. Wagner étant accusé de graves exactions par l’Union Européenne et les Etats-Unis.

Le déploiement des instructeurs russes dans un pays africain en crise sécuritaire n’est pas une première. Moscou a dépêché depuis quelques années, des soldats en Centrafrique pour la formation des forces régulières du pays face aux groupes rebelles dont l’objectif est de renverser le régime de Faustin-Archange Touadéra.