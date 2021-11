Coopération: le nouveau représentant de la FAO au Bénin présente ses lettres de créances

Isaias Angue Obama Oyana, le nouveau représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’Agriculture (FAO) a présenté ce jour jeudi 25 Novembre 2021 ses lettres de créance à Monsieur Aurélien Agbénonci, ministre des affaires étrangères et de la coopération du Bénin.

Il prend ainsi officiellement fonction en qualité de nouveau représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Bénin. De nationalité équato-guinéenne, Isaias Angue Obama Oyana a été désigné le 13 Novembre dernier.

L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est l’agence spécialisée des Nations Unies qui mène les efforts internationaux vers l’élimination de la faim. Son objectif est d’atteindre la sécurité alimentaire pour tous et d’assurer un accès régulier et suffisant à une nourriture de bonne qualité permettant à tous, de mener une vie saine et active.

Avec plus de 194 pays membres, la FAO travaille dans plus de 130 pays à travers le monde. Créée le 16 Octobre 1945 au Québec, au Canada, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui est une filiale de l’organisation des Nations Unis, dispose son siège à Rome en Italie.

Elle a ouvert son bureau au Bénin en août 1978 après l’accord de siège de la Représentation le 29 décembre 1977. La FAO a apporté son appui au Bénin afin de promouvoir le développement rural, réduire la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire des populations conformément à son mandat.