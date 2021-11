Contrôle de la qualité des produits de Santé et de l’Eau: la construction du laboratoire de référence lancée

Le Bénin disposera bientôt d’un laboratoire de référence pour le contrôle de la qualité des produits de santé et de l’eau. Les travaux de construction dudit laboratoire ont été officiellement lancés ce jeudi 4 Novembre 2021 par le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin et son collègue , José Didier Tonato, en charge du cadre de vie et du développement durable.

La construction de ce laboratoire de référence, indique le ministre de la santé permettra à l’ Agence Nationale de Contrôle de Qualité des produits de santé et de l’eau (ANCQ) de procéder efficacement au contrôle de qualité des produits de Santé, au contrôle sanitaire des eaux de consommation fournie sur toute l’étendue du territoire et à la vérification de la conformité des eaux usées aux normes en vigueur.

Faut-il le rappeler, l’idée de la construction du laboratoire nationale de référence de Contrôle de la qualité des produits de Santé et de l’Eau au Bénin est une décision prise en conseil des ministres du Mercredi 26 Février 2020. Cette décision a été prise à la suite d’un audit organisationnel et fonctionnel ayant révélé les insuffisances du système de contrôle des produits de santé.

Prévus pour durer 12 mois, les travaux de construction du laboratoire national de référence sont confiés à l’entreprise ABTP. Le laboratoire sera construit aux normes et standards internationaux.