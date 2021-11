Congrès du parti communiste chinois: vers un troisième mandat du président Xi Jinping

Les responsables du Parti Communiste Chinois (PCC) se sont réunis lundi, lors d’un conclave de quatre jours dans la capitale chinoise, pour délibérer et adopter une résolution historique rare qui ouvrira la voie à un troisième mandat de l’actuel président Xi Jinping.

Le PCC, le parti centenaire au pouvoir en Chine, a entamé la sixième session plénière du 19e Comité central du parti avec au moins 400 membres titulaires et suppléants du Comité central du parti. Selon un rapport de l’agence de presse officielle Xinhua, Xi, le secrétaire général du Comité central du PCC, a présenté un rapport d’activité au nom du Bureau politique et a donné des explications sur un projet de résolution sur les principales réalisations et l’expérience historique des 100 ans d’efforts du PCC.

Xi, 68 ans, détient les trois centres de pouvoir de la Chine : secrétaire général du PCC, président de la puissante Commission militaire centrale (CMC) qui est le haut commandement général de l’armée, et la présidence dont il est appelé à compléter son deuxième mandat de cinq ans l’année prochaine. Politiquement, la réunion est considérée comme importante pour Xi Jinping qui, au cours des neuf dernières années de son mandat au pouvoir, est devenu le leader le plus puissant après le fondateur du parti Mao Zedong.

Xi devrait continuer pour un troisième mandat contrairement à son prédécesseur Hu Jintao, qui a pris sa retraite après deux mandats, et pourrait peut-être rester au pouvoir à vie en raison d’un amendement constitutionnel clé en 2018 qui a supprimé la limite de deux mandats pour le président.