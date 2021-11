Choléra: de nouveaux cas détectés au Togo

Au Togo, le ministère de la Santé Publique a annoncé lundi, des cas de choléra qui ont été détectés dans la commune des Lacs 2 en Région Maritime. Le ministère dit avoir pris des dispositions idoines, afin de circonscrire cette urgence de santé publique.

Le ministère de la santé, de l’hygiène publique et de l’accès universel aux soins avait appelé en juin, les populations togolaises à une vigilance extrême, concernant particulièrement le choléra. Mais des cas de choléra ont été détectés ce mardi, dans la commune des Lacs 2 en Région Maritime.

Selon le ministère de la santé publique, les comportements d’usage à respecter pour éviter cette maladie diarrhéique grave, fréquente en période de fortes pluies, ont été rappelés : lavage régulier des mains à l’eau et au savon, protection accrue des aliments, lavage correct des fruits et légumes avant consommation, ou encore désinfection des eaux de pluie ou de citerne, de rivière, marais et étangs. “Toute personne connaissant des symptômes est invitée à se rendre le plus vite possible dans le centre de santé le plus proche pour une prise en charge adéquate”, a indiqué le ministre Moustafa Mijiyawa.

D’après l’OMS, la transmission de la maladie résulte de l’absorption d’eau ou d’aliments contaminés. Une fois dans l’intestin, les vibrions sécrètent la toxine cholérique, principale responsable de l’importante déshydratation qui caractérise l’infection. L’incubation, de quelques heures à quelques jours, est suivie de violentes diarrhées et de vomissements, sans fièvre. La période d’incubation courte augmente le caractère potentiellement explosif des épidémies. En l’absence de traitement, la mort survient en 1 à 3 jours, par collapsus cardio-vasculaire dans 25 à 50 % des cas. La mortalité est plus élevée chez les enfants, les personnes âgées et chez les individus fragilisés.

Le Choléra est apparu pour la première fois au Togo en 1970. Depuis 1990, des épidémies importantes ont été enregistrées notamment en 1991, 1998, 2001, 2004,2006.