Centrafrique: un drone chargé d’explosifs abattu par l’armée

L’armée centrafricaine a annoncé dans un communiqué ce vendredi, la destruction d’un drone chargé d’explosifs. Le drone inconnu survolait une base militaire, selon le ministre de la Défense.

Pour une deuxième fois ce mois, l’armée centrafricaine a annoncé avoir abattu un drone inconnu. La provenance de l’engin n’a pas été détectée mais il était chargé d’explosifs. D’après une source sécuritaire, le drone serait l’œuvre des rebelles du CPC dirigé par l’ex-président François Bozizé recherché par la justice et qui se trouve au Tchad.

Début novembre, l’état-major des forces armées centrafricaines (FACA) avait affirmé dans un communiqué, la destruction d’un drone du type MAVIC, équipé d’« engins explosifs improvisés », à son passage sur une position de soldats déployés dans la localité d’Abba, dans la Nana-Mambéré à l’ouest du pays.

« Ce drone MAVIC qui tentait de larguer un engin explosif improvisé sur la position des FACA a été intercepté et détruit », déclarait l’état-major des armées. « A cet effet, tous les appareils non identifiés se trouvant dans la zone de responsabilité des FACA et ne disposant pas de l’autorisation préalable de survol aérien de l’espace national, seront systématiquement détruits conformément aux textes en vigueur », a averti l’armée centrafricaine.