Centrafrique: plusieurs civils tués par des tirs entre soldats et rebelles

Des combats ont opposé dimanche, les forces armées centrafricaines aux rebelles dans la région nord-ouest du pays. Une dizaine de civils ont été tués dans les échanges de tirs entre les deux parties.

Onze civils ont été tués dimanche dans une localité du nord-ouest de la Centrafrique, lors de combats entre des rebelles et des soldats centrafricains, a déclaré mardi à l’AFP le préfet de la région. Des rebelles « se sont infiltrés lors du marché hebdomadaire vers 10H00 dimanche », près de Mann, ville située à environ 600 km au nord-ouest de Bangui, « les forces centrafricaines sont intervenues (…) et les échanges de tirs ont fait 11 morts civils, neuf hommes et deux femmes, ainsi que huit blessés », a déclaré Dieudonné Yougaina, préfet de l’Ouham-Pende.

Ces échanges de tirs interviennent malgré le cessez-le-feu en vigueur dans le pays. La Centrafrique est confrontée à la rébellion depuis plusieurs années. Aidé par la Russie et le Rwanda, le gouvernement centrafricain a pu restaurer l’autorité de l’Etat dans plusieurs régions du pays. Mais la menace n’est pas totalement écartée même si, le chef de la rébellion, l’ancien président François Bozizé, a échoué dans sa vision de marcher sur la capitale et passe désormais ses jours dans le pays voisin, le Tchad. D’octobre à novembre, plus de 3 attaques ont été enregistrées dans le pays, faisant de nombreux morts et des blessés.