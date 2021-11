Centrafrique: plusieurs Casques bleus impliqués dans un trafic de diamants, d’or et de drogue

Des casques bleus de l’ONU en République centrafricaine (RCA) seraient impliqués dans un vaste réseau de trafic de minerais et de drogue, ont annoncé lundi les autorités portugaises.

Selon les informations rapportés par Reuters, la police du Portugal a procédé à des perquisitions et des arrestations à travers le pays lundi après avoir été informées que les troupes déployées en tant que Casques bleus de l’ONU en République centrafricaine auraient pu être utilisées comme mules pour faire passer en contrebande des marchandises de contrebande, y compris des diamants, de l’or et de la drogue, ont déclaré l’armée et la police.

Les autorités ont expliqué que les soldats profitaient des avions militaires pour acheminer les produits vers un réseau bien ficelé au Portugal. La perquisition au Portugal a mobilisé 300 inspecteurs qui ont perquisitionné près de 100 différentes maisons dans tout le pays pour recueillir des preuves liées à l’enquête dénommée « Opération Myriad ».

Dans un communiqué de l’armée du Portugal, le réseau de contrebande aurait pu se servir des soldats comme coursiers pour mener à bien ses activités illicites entre la Centrafrique et le Portugal. Les autorités militaires portugaises ont indiqué dans le même communiqué avoir eu vent de ces soupçons en décembre 2019. Le ministre de la Défense Joao Cravinho a déclaré avoir informé les Nations Unies l’année dernière. Selon la police portugaise, le « réseau criminel » avait des liens internationaux et aurait fait passer en contrebande les matériaux illicites pour ensuite blanchir l’argent.

« Les forces armées rejettent totalement ces comportements qui contredisent les valeurs de l’institution militaire », a-t-il déclaré, ajoutant que les personnes impliquées seraient tenues pour responsables si elles étaient reconnues coupables. Les Nations Unies suivaient l’affaire après avoir vu les reportages des médias, a déclaré lundi le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, aux journalistes à New York.

Selon les rapports, la traque qui a commencé, a déjà vu les arrestations de dix personnes dont des anciens militaires. Des centaines de militaires portugais ont été déployés en RCA, le pays riche en or et diamants de 4,7 millions d’habitants, au cours des dernières années dans le cadre de missions de maintien de la paix.