Caraïbes – #TuSantorini, en Bikini: ce challenge exhibitionniste qui enflamme TikTok (Vidéo)

Que ce soit sur Instagram, Twitter mais surtout sur Tik Tok, les internautes ne manquent pas d’imagination pour les « challenges ». Le dernier est le #TuSantorinichallenge qui a été inspiré des Caraïbes.

Si les « challenge » sont sur tous les réseaux sociaux, le cas sur Tik Tok, le réseau social chouchou des ados, est particulièrement viral, amusant, parfois très dangereux. Et qu’ils soient amusants ou jugés dangereux, les défis et challenges en tout genre foisonnent sur la plateforme de partage de vidéos.

Depuis quelques semaines, c’est le #TuSantorinichallenge qui occupe les jeunes filles sur le réseau social. Un challenge exhibitionniste qui met quasi-nu, des jeunes filles dansantes au son d’une musique, « Santorini, en Bikini, toutouni ». Ces jeunes filles, parfois décemment habillées au départ, commencent une danse sensuelle en exhibant porte-monnaie et carte bancaire. Mais, quelques secondes plus tard, elles enlèvent tout pour se retrouver en bikini, avec des déhanchements dignes d’un club de strip-teases.

Si, se montrer en bikini n’est qu’un fait ordinaire dans les îles Caraïbes ou aux Antilles, origine du Challenge, c’est pratiquement assimilée en Afrique à l’image d’une fille dévergondée.

Notons que Santorin (Santorini en langue Créol) est une île de l’archipel des Cyclades dans la mer Égée, une mer intérieure du bassin méditerranéen, située entre l’Europe et la Grèce à l’ouest, et l’Asie et la Turquie à l’est. Son paysage inspire de nombreuses cartes postales et attire 2,5 millions de touristes par an. Les villages sont perchés sur une longue falaise haute de 300 mètres.

L’île attire de nombreuses personnes pour des vacances en famille, entre amis ou en couple. Ceci, très souvent d’avril à septembre, avec une préférence pour les quatre mois d’été (juin, juillet, août et septembre) pour la baignade et les activités nocturnes de l’île.