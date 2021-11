Cameroun – FECAFOOT: Samuel Eto’o lance ouvertement la guerre à Seidou Mbombo Njoya

Avec des documents à l’appui, l’attaquant camerounais Samuel Eto’o demande la «suspension de toute activité liée au football de Seidou Mbombo Njoya et Alim Konate» pour corruption et détournements de fonds dans l’affaire Astres de Douala. Une dénonciation qui intervient alors que le président sortant de la fédération camerounaise de football a lancé sa campagne, après la validation de sa candidature pour l’élection à la présidence de l’instance faîtière du football camerounais.

Alors que Samuel Eto’o est officiellement candidat à la présidence de la Fecafoot, l’ancien buteur du FC Barcelone met tout en œuvre pour prendre la tête la Fédération du cuir rond. Mardi 30 novembre, l’international camerounais a publié un document de deux pages dans lequel il réclame «la suspension de Mbombo Njoya, actuel président de la FECAFOOT, de toute activité liée au football ».

« En tant que camerounais, acteur majeur du football dans le monde et aujourd’hui porteur d’un

projet, afin de redonner au football camerounais toute sa grandeur, comme candidat au poste de

Président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), je viens par la présente solliciter la suspension des Sieurs Seidou Mbombo Njoya [ président sortant de la Fédération camerounaise de football et rival de Samuel Eto’o] et Aboubakar Alim Konaté [premier vice président à la fédération camerounaise de football ] à des fins d’interdiction d’exercer toute activité relative au football » peut-on lire dans le document en date du 30 novembre 2021.