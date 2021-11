Cameroun: 4 personnes tuées par Boko Haram dans un village près du Nigéria

Les combattants de Boko Haram ont fait incursion mercredi, dans le village de Mokolo, près du Nigéria. Les assaillants ont tués 4 villageois dont 3 hommes et une femme.

«Mercredi vers 20h (heure locale) des terroristes de Boko Haram sont arrivés dans le canton Tourou et ont tué trois hommes et une dame par balles et blessé quatre autres avant de repartir vers le Nigéria», a déclaré le maire de Mokolo, Vohot Deguime. Selon l’autorité communale, l’attaque a visé le Mont Roum Toufou1, un village riverain des Monts Mandaras qui longent le Nigéria où les combattants terroristes «sont certainement cachés. »

Les monts Mandara sont un massif montagneux volcanique situé à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Leur point culminant est le mont Oupay avec 1 494 mètres d’altitude.

La région d’Extrême nord du Cameroun est meurtrie depuis 10 ans par des attaques de Boko Haram qui étend ses tentacules et repend la terreur. En dix ans, plus de 7 000 personnes ont été tuées au Cameroun. « Je continue d’être profondément préoccupée par le nombre croissant d’attaques contre des civils dans les régions de l’Extrême-nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. La montée de la violence a exacerbé une crise humanitaire nationale et on estime aujourd’hui à 3,2 millions le nombre d’enfants dans le besoin à travers le pays », déclarait en janvier, Henrietta Fore, cheffe de l’UNICEF.