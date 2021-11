Burkina Faso: une nouvelle attaque armée repoussée dans la région de l’Est

Les autorités burkinabé ont annoncé ce vendredi, une attaque armée qui a été repoussée par des forces de l’ordre à Nadiagou, dans la province de la Kompienga, région de I’Est.

Dans la soirée du jeudi 18 novembre 2021, Ie Poste de Police Frontiére (PPF) de Nadiagou, dans la province de la Kompienga, région de I’Est, a été attaqué par des bandits armés. La résistance des éléments présents au poste a contraint ces bandits armés à battre en retraite. A la suite de I’ attaque, précise un communiqué officiel, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée dans les rangs de la Police Nationale.

Cette nouvelle attaque intervient quelques jours après celle d’Inata qui a fait 53 morts dans le rang des Forces de Défense et de Sécurité du Burkina Faso. Jeudi, des hommes armés non identifiés ont attaqué la mairie de Lankoué dans la Province de Sourou. Le bilan est de 3 ordinateurs de bureau endommagés et un ordinateur portable emporté par les assaillants.