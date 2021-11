Burkina Faso: un groupe de présumés délinquants démantelé par la police

Un groupe de présumés délinquants dans les filets de la Police Nationale burkinabé. Il s’agit d’un groupe de 3 individus spécialisés dans les vols avec agressions à main armée et les cambriolages.

Dans ses missions de lutte contre la criminalité urbaine, la police du Burkina Faso a mis fin aux activités d’un groupe de malfrats qui opère dans plusieurs quartiers de Ouagadougou. Composé de trois (03) individus dont l’âge est compris entre 32 et 48 ans, ce groupe de présumés délinquants s’était spécialisé dans les vols avec agressions à main armée et les cambriolages. Le réseau commettait ses forfaits dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou, notamment dans les quartiers Nagrin, Bonheur-ville, Sandogo, Kourittenga, Patte d’Oie et Ouaga 2000.

En effet, à l’instar de plusieurs autres gangs déjà démantelés, ils procédaient au ciblage et à la reconnaissance de leurs lieux d’opération dans la journée, qui sont généralement les domiciles, les lieux de commerce surtout les points d’entreposage de carburant et les aires de stationnement des véhicules de transports d’hydrocarbures et de marchandises. Ayant au préalable déterminé le rôle de chaque membre du gang, ils se déployaient nuitamment sur les lieux et y tenaient en respect, à l’aide de leurs armes, toutes personnes rencontrées. Ainsi, un vigile d’une société de gardiennage a perdu la vie en mi-octobre 2021 à Nagrin, alors qu’il gardait le groupe électrogène et l’entrepôt de carburant pour le fonctionnement des antennes des compagnies de téléphonie mobiles TELECEL FASO et MOOV BURKINA.

Ils emportaient tout objet de valeur qu’ils trouvaient. Dans les entrepôts de carburant, ils siphonnaient le produit qu’ils transportaient dans des bidons à l’aide d’un véhicule spécialement aménagé à cet effet. Et le carburant ainsi obtenu était stocké dans une station d’essence de la place pour être revendu.

Grâce à la collaboration de la population, le Commissariat de Police de l’Arrondissement de Boulmiougou a pu mettre fin aux activités de ce groupe de malfaiteurs. Au moment de leur interpellation, il a été trouvé en leur possession un (01) véhicule à quatre (04) roues, un (01) tricycle, cinq (05) engins à deux (02) roues, des bidons de 25 litres remplis de Gasoil et divers autres objets.