Burkina Faso: plusieurs gendarmes tués dans une attaque terroriste dans la région du Centre-Nord

Un détachement de la gendarmerie de Foubé, a été victime d’une attaque des groupes armés dans la Province de Sanmatenga, dans la région Centre-Nord du Burkina Faso. 9 gendarmes ont été tués dans cette nouvelle attaque.

Alors que les manifestations pour dénoncer la situation sécuritaire dégradante du pays, après le drame d’Inata, commencent à laisser place au calme et à la reprise normale des activités, une nouvelle attaque vient grossir la liste des attaques. De sources sécuritaires, on apprend qu’une attaque des groupes armés dans la nuit du dimanche 21 à ce lundi 22 novembre, a fait 9 morts dans le rang d’un détachement de la gendarmerie basé à Foubé.

Les combats ont duré au moins 3 heures de temps dans la Province de Sanmatenga, dans la région Centre-Nord du Burkina Faso. Quatre gendarmes ont été blessés et 8 autres sont portés disparus. La Défense du Burkina Faso étale de plus en plus ses lacunes dans le conflit qui l’oppose aux terroristes qui mènent une guerre asymétrique. Mis sous pression par la population, Roch Kabore va devoir trouver, et vite, une solution durable face au terrorisme au risque de perdre son fauteuil présidentiel.