Burkina Faso: la mairie de Lankoué ( Sourou) attaquée par des hommes armés

Des hommes armés non identifiés ont attaqué ce jeudi, la mairie de Lankoué dans la Province de Sourou. Le bilan fait état de 3 ordinateurs de bureau endommagés et un ordinateur portable emporté par les assaillants.

“ Ils sont arrivés à 5h30, ils ont forcé les cadenas de la mairie et sont rentrés. Ils ont pris les 3 ordinateurs de bureau et un ordinateur portable, ils ont cassé les ordinateurs de bureau dans la cour de la mairie et ont emporté l’ordinateur portable” rapporte oméga médias, précisant qu’ils “étaient 12 sur 6 motos dont une femme, tous armés”.

Durant 45 minutes, les assaillants ont semé la terreur dans les environs de la mairie et se sont ensuite rendus dans les écoles A et B de Lankoué avant de s’ébranler vers Kimbara. “C’est la peur et la débandade ici, tous les services publics sont fermés dans les 8 villages, chacun se cherche”, ajoute le média citant une source anonyme.

Cette attaque intervient en pleine période de deuil national décrétée par le président Roch Kabore après le drame d’Inata qui a fait une cinquantaine de morts dans le rang des Forces de Défense et de Sécurité du pays. La CEDEAO a dans un communiqué, qualifié de lâche et barbare cette attaque meurtrière ce jeudi 18 novembre 2021.