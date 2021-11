Burkina Faso: conférence de presse du gouvernement au sujet du convoi militaire Français bloqué

Le gouvernement burkinabé a animé ce mercredi, une conférence de presse sur la situation d’un convoi militaire Français bloqué dans le pays. A entendre le chef de la diplomatie burkinabé, Alpha Barry, il s’agit d’un convoi militaire Français régulier et habituel.

La semaine dernière, un convoi militaire Français a été bloqué à Kaya, ville située dans la province du Sanmatenga et la région du Centre-Nord au Burkina Faso, pendant plus de 48 heures par la population, avant de reprendre la route vers Ouagadougou, grâce à l’intervention des autorités locales et l’armée nationale. Le même convoi, selon nos informations, a été bloqué une nouvelle fois à Ouagadougou.

Ainsi, le gouvernement burkinabé est monté au créneau ce mercredi, pour apporter certaines précisions à la situation. Appelant la population de Kaya à faire pleinement confiance au gouvernement, le ministre burkinabé des Affaires Etrangères, Alpha Barry, a expliqué que le convoi en question est destiné aux Forces françaises à Gao (Mali) en passant par le Niger.

« Tout ce qui se passe ici c’est avec l’accord des forces armées nationales. C’est un convoi militaire français régulier et habituel. Ce n’est pas seulement les convois français qui passent sur le territoire burkinabè », a-t-il expliqué, ajoutant que le gouvernement travaille « à ce que ce convoi quitte notre pays ».

Le ministre Alpha Barry, précise par ailleurs, que « la coopération militaire entre les deux pays est très importante». « Le Burkina Faso a très souvent sollicité l’intervention de la France lorsque le pays commande du matériel militaire et que ce matériel doit survoler l’espace aérien européen. La France a plusieurs fois usé de son poids afin que le matériel arrive à bon port sur notre territoire national», a-t-il martelé.