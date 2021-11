BRVM: le Bénin rembourse 233,6 milliards FCFA d’emprunts obligataires le 29 novembre

Le lundi 29 novembre 2021, le trésor béninois rembourse de façon anticipée la somme de 233,6 milliards de francs CFA au titre des emprunts obligataires « TPBJ 6,50% 2018-2025 » et « TPBJ 6,50% 2017-2027 ». Le payement prend également en compte les intérêts échus. La date du remboursement a été confirmée par le Directeur général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) dans un communiqué datant du 16 novembre 2021.

Ces emprunts obligataires avaient été opérés dans le cadre de la relance économique et pour soutenir les actions du gouvernement béninois face aux impacts de la crise sanitaire liée au Civid-19. A noter que la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est une institution de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) chargée d’organiser la bourse, d’assurer la cotation et la négociation des titres, d’assurer la diffusion des cours des actions et de l’information, de promouvoir et de développer le marché.