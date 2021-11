Birmanie: le journaliste américain Danny Fenster, condamné à 11 ans de prison, a été libéré

Le journaliste américain Danny Fenster, détenu depuis mai par la junte en Birmanie, a été libéré lundi et devrait être expulsé du pays. Il venait d’être condamné à 11 ans de prison et devait comparaître mardi devant un tribunal pour terrorisme et sédition.

Le journaliste américain Danny Fenster, détenu en Birmanie depuis mai pour terrorisme, a été libéré et sera expulsé du pays sous peu, a déclaré lundi à l’AFP un porte-parole de la junte militaire au pouvoir. Danny Fenster « est emmené » dans la capitale Naypyidaw depuis Rangoun où il était emprisonné depuis 176 jours et sera expulsé, a ajouté une autre source gouvernementale qui a requis l’anonymat.

Agé de 37 ans, le journaliste, qui travaille pour le magazine Frontier Myanmar, avait été arrêté en mai dernier alors qu’il tentait de quitter le pays et était détenu depuis à la prison d’Insein près de Rangoun. « Nous pouvons confirmer qu’il a été libéré et qu’il sera expulsé. Des détails seront communiqués ultérieurement », a déclaré le porte-parole de la junte Zaw Min Tun.

Une source officielle à l’aéroport de Naypyidaw, requérant l’anonymat, a confirmé le départ de Fenster mais n’a pas révélé la destination du vol. La semaine dernière, il avait été condamné à 11 ans de prison pour incitation contre l’armée et association illégale. Il devait comparaître mardi devant un tribunal pour terrorisme et sédition, et encourait pour cela la prison à vie.