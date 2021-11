Bénin: voici pourquoi Alain Orounla traque les prostituées à Cotonou

Le Préfet du Département du Littoral, Alain Orounla, ne veut plus des travailleuses du s3xe sur son territoire de compétence. Il annonce l’intensification de la lutte contre cette activité, qu’il qualifie de « génocide ».

Après deux descentes dans les maisons closes et endroits où se mènent l’activité de s3xe à Cotonou, Alain Orounla n’est pas prêt à baisser les bras. « C’est une tâche permanente que nous nous sommes assignée, jusqu’à ce que les adversaires signent la fin de cette activité », a-t-il confié au micro de Frissons radio.

C’est un problème de criminalité et de génocide, parce-que les conditions dans lesquelles les gens sont livrés à la prostitution facilitent la contamination de tous les Béninois. Nous n’avons aucune appréciation sur le suivi médical ou non de ces « prostituées » que d’autres fréquentent. On ignore leur sérologie. Alain Orounla

Pour le Préfet, il n’est pas logique de laisser prospérer cette activité pendant que le gouvernement travaille à donner une image respectable à la ville économique, et à tout le pays. La lutte va s’intensifier et sera sans complaisance, a averti Alain Orounla. « Je casse des œufs. Si on veut on peut en faire des omelettes. Si on veut, on peut pleurer sur le lait renversé », a-t-il lancé.

Au-delà des questions de santé et de sécurité publique, l’autorité préfectorale évoque une violence faite aux femmes à travers l’activité de s3xe, montée par des réseaux de proxénètes. Les jeunes filles sont nombreuses à être livrées à la prostitution au profit de proxénètes qui tirent les plus gros avantages de l’activité.

Pour rappel, les premières personnes interpellées suite à la descente du Préfet dans les lieux incriminés ont été par la suite relâchées après présentation au Procureur. Le Préfet a expliqué que le but premier de son action n’est pas de jetter les gens en prison, mais avoir une idée sur l’ampleur de la situation afin d’y remédier.