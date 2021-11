Bénin – Violences électorales de 2021: probable libération d’une 3è vague de détenus

Ce jeudi 25 novembre 2021, une audience est prévue à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour situer certains détenus de la période électorale sur leur sort. Après les deux premières vagues de libération, une troisième vague pourrait intervenir cette nuit.

Probable libération d’une troisième vague de détenus en lien avec les violences électorales de 2021, ce jeudi à la Criet. Selon Frissons radio, une audience est prévue à cet effet, cet après midi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Au total 25 détenus ont été déjà libérés dans ce dossier. Certains ont été libérés, mais mis sous contrôle judiciaires. Dans le lot des personnes qui ont recouvert leur liberté, on peut noter l’ancien ministre Alexandre Hountondji, Joseph Tamègnon et le fils de l’ancien député Valentin Djènontin, Elie Djènontin.

Les détenus concernés avaient été tous arrêtés dans le cadre des violences électorales de la présidentielle d’avril 2021. Ils sont accusés d’actes de terrorisme pour certains et d’atteinte à la sûreté de l’Etat pour d’autres. Il faut souligner qu’en ce qui concerne Alexandre Hountondji et Joseph Tamègnon, ils sont mis sous contrôle judiciaire et finalement poursuivis pour « adhésion à une atteinte en vue de commettre un acte terroriste pour déstabiliser les institutions de la Nation ».