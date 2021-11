Bénin: une plateforme digitale dédiée à l’inscription des étudiants à l’UNSTIM

Le processus d’inscription des étudiants à l’Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (UNSTIM) est désormais digitalisé. A compter du lundi 08 novembre 2021, les étudiants peuvent s’inscrire à travers la plateforme : https://scolarite.unstim.bj/, loin de toutes les tracasseries des années antérieures.

La digitalisation de l’administration devient progressivement une réalité à l’Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (UNSTIM). Pour faciliter les opérations d’inscription aux étudiants, un site web a été mis en place pour recevoir les dossiers des apprenants. « Cette modernisation entre dans le cadre de la politique de gestion de l’UNSTIM qui envisage de se positionner comme leader dans le domaine des sciences, de l’ingénierie et des mathématiques. Le but étant de digitaliser et de faciliter la procédure aux nouveaux et anciens étudiants », justifie le service presse de l’UNSTIM.

Cette innovation de la nouvelle équipe rectorale n’offre pas seulement la possibilité d’inscription à distance. La plateforme permet aux étudiants d’avoir accès à d’autres services, notamment la gestion du profil d’étudiant et à toutes les informations utiles sur les formations disponible à l’UNSTIM. « Notre objectif à travers cette plateforme est d’abord d’alléger la procédure d’inscription aux étudiants, de prévenir contre les éventuelles fraudes et d’assurer une certaine traçabilité durant tout le processus », a précisé Omar Yaya, Chef Service de la Scolarité Centrale et de la Statistique (SSCS).