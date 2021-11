Bénin: un surveillant de collège déposé en prison pour détournement de frais de scolarité

Le surveillant d’un collège privé situé à Kpondéhou a été déposé à la prison civile de Cotonou pour détournement de frais de scolarité. Il est accusé de malversations financières ayant occasionné un manquant de plus de 500 mille francs CFA à la caisse du collège.

Accusé de détournement de plus 500 mille francs CFA, un surveillant de collège a été mis sous mandat de dépôt et sera jugé le 19 novembre 2021. Selon Frissons radio, le mis en cause est un enseignant à qui le responsable de l’école a confié la collecte des frais de scolarité auprès des parents d’élèves.

Au moment de faire le point de la collecte, un manquant de plus de 500 mille francs CFA a été constaté. Le surveillant ne reconnaît pas les faits, mais il est fortement suspecté dans cette affaire.