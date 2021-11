Bénin: un militaire défie la police et se faire maîtriser après une course-poursuite

Lors d’une opération de contrôle de pièces de moto, un militaire défie les éléments de la police républicaine. Il a été très vite maîtrisé et sa moto conduite au commissariat. La scène s’est déroulée à Houéyogbé, dans le Département du Mono, à plus de 80 kilomètres de Cotonou.

En pleine opération de contrôle routier, les forces de l’ordre ont été confrontées à la ruse d’un militaire, qui était sorti sans les pièces de sa moto. Il a d’abord essayé de violer le premier dispositif de contrôle, avant d’être stoppé. Selon Frissons radio, l’intéressé était en tenue civile, c’est au cours des discussions que les policiers ont compris qu’il s’agissait d’un militaire.

Les policiers lui ont permis de conduire lui-même sa moto au commissariat, ce qu’il a accepté. Mais en cours de route, le militaire change de direction et s’enfuir avec sa moto. Après une course-poursuite, il a été rattrapé et sa moto conduite au commissariat.

Il faut noter que dans cette opération de contrôle de pièces enclenchée dans le Département du Mono, plus de 500 motos ont été saisies et conduites à la fourrière. Aux dernière nouvelles, on apprend que plusieurs propriétaires ont déjà récupéré leurs engins.