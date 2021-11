Bénin: un héritier arrêté pour usage de faux en matière successorale

Un héritier dans les mailles de la justice pour avoir menti au tribunal. Selon les informations rapportées, le mis en cause a voulu écarter ses frères et sœurs afin de s’accaparer tout seul des biens de leur père défunt. Il a été démasqué et mis aux arrêts.

Le Tribunal de Première Instance de Lokossa a fait arrêter un héritier pour usage de faux en matière successorale. Le mis en cause est accusé d’avoir fourni de fausses informations à la justice pour obtenir une ordonnance. Selon les informations de Frissons radio, l’objectif de cet héritier serait d’écarter ses frères et sœurs pour être le seul bénéficiaire des biens de leur père.

Son plan est tombé à l’eau et il a été démasqué. Son arrestation est intervenue au Tribunal de Lokossa. Il est actuellement gardé à vue en attendant sa présentation au Procureur de la Républicaine.