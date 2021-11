Bénin: un faux agent collecteur de taxes arrêté à Bopa

Un cuisinier déguisé en agent collecteur de taxes est gardé à vue à Bopa. Il a été arrêté par la police, alors qu’il était en pleine activité dans le marché Lobogo.

Un faux agent collecteur de taxes est aux mains de la police républicaine à Bopa. Habillé en treillis, il avait déjà réussi à percevoir de l’argent chez quelques vendeuses avant l’intervention des policiers. Selon Frissons radio, Il s’est enfui à la vue des forces de l’ordre, mais il a été très vite stoppé dans sa course.

Cuisinier de formation, il a décidé de se faire passer pour un agent collecteur de taxes de la mairie. Actuellement en garde à vue, en attendant sa présentation au Procureur de la République, le mis en cause est accusé de faux et usage de faux, et usurpation de titre.