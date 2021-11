Bénin: un étudiant de l’Enam débourse 400.000 f CFA pour la falsification de ses notes

Un étudiant et trois autres personnes ont été déposés à la prison civile d’Abomey-Calavi ce mardi 24 novembre 2021. Ils sont accusés de fraude et corruption dans les examens à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam).

Pour faire falsifier ses notes d’examen, un étudiant de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam) débourse la somme de 400 mille francs CFA. Selon les informations rapportées par Frissons radio, les sous ont été remis à un surveillant de salle, qui par la suite les a confié à un agent de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Ce dernier aurait accès aux copies d’examen et à la délibération.

L’étudiant est le principal accusé, le surveillant de salle et les autres agents de l’Ecole sont poursuivis pour complicité. En détention provisoire depuis ce mardi, ils seront jugé lors d’un procès qui s’ouvre le 09 décembre 2021.