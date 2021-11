Bénin: un employé invente un braquage et vole des millions d’une entreprise

Un employé en détention provisoire pour une affaire de plus de 20 millions de francs CFA. Il avait été instruit pour un dépôt à la banque, mais il a inventé une histoire de braquage pour faire disparaître les sous.

Envoyé à la banque par son employeur pour le payement du bordereau unique de l’entreprise, un employé détourne plus de 20 millions de francs CFA et raconte avoir été victime d’un braquage supposé. Selon les faits rapportés par Frissons radio, le mis en cause, en chemin pour la banque, informe son employeur qu’il a été braqué.

Une plainte a été déposée et la police a pris l’affaire en main. Au cours des investigations, la police retrouve une somme de 300 mille sur la présumée victime. Une découverte suspecte qui a motivé les enquêteurs à le soumettre à un rude interrogatoire. Face aux questions des agents de sécurité, l’employé aurait passé aux aveux.

En réalité, quelques jours plus tôt, il avait été entretenu par l’un de ses amis sur un bizness juteux, qui doit nécessité un investissement d’une vingtaine de millions de francs CFA. C’est donc à cet ami qu’il aurait remis les sous de l’entreprise, espérant les récupérer dans un bref délai. Malheureusement pour lui, l’ami a disparu avec l’argent et reste jusque-là introuvable.

L’employé se retrouve désormais seul à porter la responsabilité de cette rocambolesque affaire. Actuellement en prison, il sera jugé dans un mois. Son ami est activement recherché par la police républicaine.