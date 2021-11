Bénin: un élève bat son enseignant au CEG Hubert Maga de Parakou

Pour avoir saisi le téléphone portable d’une élève, un Professeur d’anglais a reçu des coups de la part d’un autre élève, camarade de celle dont le cellulaire est confisqué. La scène s’est déroulée le mardi 16 novembre 2021, au Collège d’Enseignement Général Hubert Maga de Parakou.

Violente altercation entre un élève et un professeur d’anglais au CEG Hubert Maga de Parakou. Selon les informations rapportées par Radio Bénin, l’enseignant a surpris une élève en train de manipuler un téléphone portable en plein cours. Il a donc décidé de saisir l’appareil afin de le confier au Surveillant général à la fin du cours.

Un autre élève dans la salle, visiblement mécontent du geste du professeur, s’en est pris à ce dernier et lui a arracher de force le téléphone, après l’avoir violenté. Le Directeur du collège reconnaît la gravité des faits et promet de sévir. « C’est une situation qu’on ne peut tolérer. Pire, il se fait soutenir par un autre parent qui vient menacer les gens et disparaît. Les mesures disciplinaires qui incombent seront prises très rapidement pour que ces genres de choses ne se reproduisent plus dans notre établissement », a-t-il rassuré.