Bénin: un conducteur de camion finit sa course dans la lagune de Porto-Novo

La scène s’est déroulée ce samedi 27 novembre 2021 à Porto Novo. Un conducteur de camion a terminé sa course dans dans la lagune de Porto-Novo.

Un véhicule poids Lourd de 40 tonnes et son conducteur se sont retrouvés dans la lagune au niveau du pont de Porto-Novo, tôt ce samedi matin. Selon les informations, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a fini malheureusement sa course dans la lagune, en percutant violemment les garde-fous du pont.

Heureusement, l’homme a été aussitôt repêché et conduit au Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l’Ouémé, par les sapeurs-pompiers. Les usagers de ce seul pont qui relie la Commune de Porto-Novo à celle de Sèmè-Kpodji doivent être appelés à la prudence surtout avec la vétusté de l’infrastructure et l’imprudence de certains conducteurs.