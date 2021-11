Bénin: un boulanger arrêté à Lokossa pour avoir kidnappé une mineure

La police républicaine a interpellé un homme de 24 ans à Ouèdèmè, dans la commune de Lokossa. Il est accusé de kidnapping d’une mineure.

Accusé d’avoir kidnappé une mineure de 16 ans, un homme de 24 ans est interpellé et gardé à vue. Selon Frissons radio, le mis en cause est un boulanger et tentait de conduire la fillette à son domicile quand la police est intervenue, suite à l’alerte d’un conducteur de taxi-moto.

L’homme est actuellement en garde à vue et sera probablement présenté au Procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa, en début de semaine prochaine.