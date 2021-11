Bénin: un apprenti mécanicien déposé en prison pour avoir cogné une mère et son enfant

Un apprenti mécanicien a été interpellé par la police et déposé en prison. Il est accusé de blessures involontaire pour avoir cogné une mère et sa mère avec le véhicule d’un client qu’il venait de réparer. La scène s’est déroulée au quartier Akpakpa dans la ville de Cotonou.

En voulant tester le véhicule d’un client qu’il venait de réparer, un apprenti mécanicien cogne violemment une femme et sa fille. Selon Frissons radio, le mis en cause a perdu le contrôle du volant et s’est retrouvé dans un atelier. C’est ainsi qu’il a percuté une fille et sa maman.

Il a été arrêté et mis sous mandat de dépôt pour blessures involontaires et défaut de permis de conduire. En ce qui concerne le propriétaire du véhicule, il est poursuivi sans mandat de dépôt pour défaut d’assurance.