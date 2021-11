Bénin – Trésor public: une plateforme mise en service pour le payement en ligne des droits et taxes

Le payement des taxes, droits et redevances au trésor public peut désormais se faire en ligne à partir de ce lundi 15 Novembre 2021. L’information est portée à l’attention des contribuables par un communiqué signé du Directeur général du trésor et de la comptabilité publique, Oumara Karimou Assouma.

Le système de payement des droits, taxes et redevances au niveau du trésor public est désormais digitalisé. A travers un communiqué en date du 13 Novembre 2021, le directeur général du trésor et de la comptabilité publique a confirmé le nouveau mode de payement.

A lire aussi: Bénin: un individu gardé à vue à Sinendé pour détention illégale d’arme à feu

Selon ledit communiqué, les contribuables peuvent désormais procéder au payement au trésor public en se rendant sur le site https://www.tresorbenin.bj/. Une fois sur le site, le payement des taxes, droits et redevances se fait sur la plateforme equittance: https://equittancetresor.finances.bj:9051/.

Dans ledit communiqué, le directeur général du trésor et de la comptabilité publique a rassuré les contribuables qu’au terme de chaque transaction, il est transmis automatiquement la quittance de versement à l’adresse électronique indiquée par la partie versante.

Le payement se fait via les passerelles de payement des opérateurs GSM que sont MOOV et MTN. Les frais de transaction sont fixés à un taux forfaitaire de 1% du montant nominal du versement. Le directeur général du trésor public invite dans son communiqué les contribuables à privilégier ce mode de payement qui permet de gagner du temps et de la productivité dans le processus d’encaissement.