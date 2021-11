Bénin: tête-à-tête entre Paul Hounkpè et Antoine Vissétogbé Guédou, président du GSR

Ce jeudi 25 novembre 2021, le Chef de file de l’opposition a rencontré le président du parti Grande Solidarité Républicaine (GSR), Antoine Vissétogbé Guédou. Cette rencontre entre dans le cadre des concertations entamées pour l’harmonisation au sein de l’opposition.

Une délégation du parti GSR, conduite par son président Antoine Vissétogbé Guédou, a été reçue ce jeudi au cabinet du Chef de file de l’opposition, Paul Hounkpè. Les échanges ont tourné autour de l’actualité politique. Ils ont surtout porté sur la nécessité pour l’opposition de parler de la même voix, même si les prises de position peuvent varier.

Il est important que les acteurs de l’opposition se tolèrent et travaillent pour l’intérêt général. Le GSR en est conscient, c’est d’ailleurs ce qui justifie son déplacement. « Il n’y a nulle part où le consensus est à 100%. Il faut la tolérance. Et si au sein de l’opposition, on ne se tolère pas, c’est préjudiciable. C’est pourquoi nous sommes venus vous voir Mr le Chef de file de l’opposition après vos démarches envers nous pour voir comment poursuivre avec l’édification de l’entreprise commune », a déclaré Antoine Vissétogbé Guédou.