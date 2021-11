Bénin: réquisitions du ministère public dans le dossier « trafic de carnets de vaccination Covid »

Les mis en cause dans le dossier « trafic de carnets de vaccination anti-covid » étaient devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce lundi 15 novembre 2021. Après plusieurs heures de débat et les réquisitions du ministère public, le dossier a été mis en délibéré pour le 29 novembre prochain.

24 personnes ont été appelées à la barre ce lundi à la Criet dans le dossier « trafic de carnets de vaccination anti-covid ». Elles sont pour la plupart des agents de santé. Les mis en cause dans ce dossier sont poursuivis pour abus de confiance et complicité d’abus de confiance.

Le ministère public a requis 5 ans de prison dont 1 an ferme pour certains et 5 ans de prison assortis de sursis pour d’autres et une amende de 2 millions de francs CFA, rapporte Frissons radio. Selon Maître Hugo Koukpolou, l’un des avocats de la défense, le dossier devrait être géré au cas par cas. Selon ses dires, certains ont confirmé avoir reçu des carnets de vaccination sans avoir effectivement fait la vaccination. « Ils regrettent… Quand un prévenu avoue les faits, on plaide la clémence et toutes les circonstances atténuantes », a-t-il expliqué.

La traque contre les trafiquants de carnets de vaccination a été enclenchée au lendemain de la mesure du gouvernement rendant obligatoire la vaccination anti-Covid pour les agents de l’administration publique susceptibles de participer à des ateliers, séminaires et autres séances. Le ministre de la santé avait déploré les agissements de certains agents de santé « sans foi ni loi », qui abusent des populations en leur proposant de faux carnets contre de fortes sommes d’argent.