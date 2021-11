Bénin: rentrée académique solennelle à l’UNSTIM d’Abomey

L’Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (UNSTIM) d’Abomey a tenu ce jeudi 25 novembre 2021, sa rentrée solennelle. La cérémonie a été présidée par le recteur Joachim Djimon Gbénou, en présence d’un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La rentrée académique a été officiellement lancée ce jeudi à l’UNSTIM d’Abomey. L’événement a porté sur le thème : « Femmes et sciences, technologies, ingénierie et mathématiques pour le développement du Bénin ». La rentrée solennelle a été l’occasion pour la nouvelle équipe rectorale de réaffirmer son engagement à travailler pour le rayonnement de cette université qui a pour vocation de former des cadres techniques.

Les étudiants, enseignants et le personnel administratif, technique et de service ont profité de l’occasion pour exposer leurs doléances. « Monsieur le Recteur vous êtes ce Moïse envoyé pour libérer le peuple d’Israël de la servitude d’Egypte et nous le croyons tous. C’est à ce titre que toute la communauté universitaire se réjouit d’avance pour toutes les bonnes œuvres que vous allez entreprendre pour le bien-être de tous », a déclaré Hervé Medagbé, représentant du personnel administratif. Les enseignants et les étudiants ont également réclamé des actions pour l’amélioration des conditions de vie et de travail au sein de l’Université.

Le recteur de l’Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (UNSTIM) a rassuré les uns et les autres de ce que leurs préoccupations seront traitées pour le bonheur de tous, à travers la concrétisation de son plan d’actions. Par ailleurs, le Professeur Joachim Djimon Gbénou a invité tous les acteurs à se mettre au travail pour l’intérêt général de toute la communauté universitaire de l’UNSTIM.