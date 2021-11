Bénin : remise de diplôme aux étudiants de l’Ecole internationale de détective et de stratégie

Les étudiants de la huitième promotion de l’Ecole internationale de détective et de stratégie (EIDS) ont reçu leurs parchemins ce mercredi 10 novembre 2021. La cérémonie s’est déroulée au siège de l’EIDS à Cotonou, en présence des responsables, formateurs et des impétrants.

Suite à la délibération des résultats d’examen de fin de formation au titre de l’année académique, 2020-2021, organisée du 26 au 30 octobre 2021, l’EIDS a délivré à ses étudiants méritants, leur parchemins.

Selon le procès verbal de la séance de délibération lu par Alfred Noudofinin, Administrateur système et Directeur des Etudes de l’EIDS, au total, Onze étudiants se sont inscrits dans les différentes spécialités au cours de cette année. Parmi eux, 09 étudiants étaient réellement présents pour plancher. C’est ainsi qu’après délibération, et conformément aux dispositions règlementaires exigeant 12 sur 20 comme moyenne, 08 étudiants sont déclarés admis soit un taux de réussite de 89%.

Une plateforme E-learning

Après la cérémonie de remise de diplôme proprement dite, Francis Gnimagnon, déclaré major de la promotion a salué la vision et l’esprit de création du fondé de l’Ecole internationale de détective et de stratégie.

« Je suis d’autant plus fier de faire partie d’une prestigieuse école qui se trouve dans notre pays et particulièrement en Afrique Subsaharienne. Les jours passés dans cette école furent denses, non seulement en pratique mais aussi en émotions forte et en rencontres », a-t-il témoigné.

Pour lui, toutes les formations sont assurées par des professeurs d’université et des fonctionnaires de police de haut niveau dont des magistrats spécialisés en droit, en criminologie, en police technique et scientifique, en topographie et expert en intelligence économique.

« Nous ne saurons terminer sans formuler à l’endroit de l’EIDS, les doléances à savoir : la possibilité de nous offrir des stages professionnels en vue de nous permettre une immersion dans la réalité et la possibilité de participer aux séances de renforcement de capacité au sein de l’EIDS », a-t-il demandé au nom de ses collègues et confrères.

Cette année, en plus du Bénin, l’EIDS a eu l’insigne honneur d’accueillir les étudiants de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Conakry et même des agents de la Police Républicaine du Bénin malgré la pandémie du coronavirus. Selon Clovis Adanzounon, fondé de l’EIDS, cette pandémie a permis d’opter pour des innovations au nombre desquelles une plateforme E-learning.

« C’est ce qui nous a permis de continuer votre formation à distance et de la parachever par deux mois de stages pratiques. Vous avez fait preuve de discipline, d’abnégation, et de rigueur pour terminer votre formation. C’est pourquoi, j’ai décidé de nommer cette promotion, « Promotion La persévérance 2020 », a-t-il soutenu.

Cette formation leur ouvre d’énormes possibilités

Dans son allocution, Clovis Adanzounon a rassuré les récipiendaires que cette formation leur ouvre d’énormes possibilités. Et puis, prévient il, « il ne sera pas toléré que vous soyez des diplômés sans emplois. Comme vous vous en doutez, vos doléances seront prises en compte car l’objectif de l’école est de mette tous les détectives formés dans une communauté d’esprit et d’action ».

L’Ecole internationale de détective et de stratégie, un établissement de formation professionnelle élitiste en matière d’investigation , de management , d’analyse politique et de stratégie a été créée en 2013. C’est une structure à l’avant garde des nouvelles exigences qui, au plan académique, a confié son management à un personnel de qualité et de rigueur scientifique. La prochaine rentrée aura lieu le vendredi 12 novembre2021 à 09 heures.