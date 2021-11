Bénin: réaction de l’avocat de Madougou après le renvoi du dossier de sa cliente en jugement

Maître René Agbodjo, membre du collège d’avocats de l’ancien ministre Reckya Madougou est surpris du renvoi du dossier de sa cliente en jugement à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Poursuivie pour financement de terrorisme, le dossier de l’opposante Reckya Madougou a été renvoyé en jugement le 27 Novembre dernier à l’issue de son instruction. Une tournure qui avait surpris Me René Agbodjo, l’un des avocats de la candidate recalée à la dernière élection présidentielle.

Déçu par cette décision, l’avocat a déclaré ce matin au micro de frissons radio que cela « aurait été un soulagement si l’arrêt avait abouti à un non-lieu, puisque Mme Madougou est en détention depuis 9 mois pour des faits qu’elle n’a pas commis« .

Il s’est dit surpris d’autant plus que l’accusée à tout instant de la procédure a « crié et clamé son innocence ». Mais rien n’est encore perdu pour l’opposante rassure son conseil qui estime qu’aller en jugement c’est soit être condamnée ou être acquittée et il espère l’acquittement pour sa cliente qui selon ses dires n’a pas perdu sa sérénité.