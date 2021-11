Bénin – Pobè: attention arnaque, le maire Dinan Simon alerte!

Le maire de la commune de Pobè, Simon Adébayo Dinan, est victime d’usurpation d’identité par voie électronique. Des individus malintentionnés utilisent son nom et son image à des fins d’escroquerie à travers un compte Facebook dénommé « Simon Adébayo Dinan ».

A travers une publication sur le réseau social Facebook ce lundi 29 novembre, l’autorité communale de Pobè, Dinan Simon, a porté à la connaissance de l’opinion publique et particulièrement aux populations de Pobè, qu’il n’est mêlé de près ou de loin, à la création d’un nouveau compte Facebook. « J’ai remarqué ce matin sur le réseau social Facebook, la création d’un nouveau compte avec l’image de profil de ma page officielle, portant le nom : Simon Adebayo Dinan (Actuel maire de Pobè). Je puis vous dire que ce compte a été créé par des individus mal intentionnés pour des fins que je ne saurais maîtriser », a écrit Dinan Simon.

Appelant la population à la vigilance pour ne pas tomber dans le piège de ces individus qui n’ont pour seul but que de troubler la quiétude d’honnêtes citoyens pour satisfaire leurs besoins, l’ex-chargé de mission du Président Patrice Talon, insiste qu’il n’a pas un compte Facebook mais plutôt une page Facebook. « Vous devez le remarquer, je n’ai pas un compte Facebook. Je dispose d’une page Facebook ». « Et je sais que vous êtes assez informés pour faire la différence entre compte et page Facebook », dit-il.

Soulignons que l’ordre a été donné pour traquer et neutraliser les individus de mauvaise foi qui s’adonnent inlassablement à cette arnaque numérique qui tente à saper l’image du chef-lieu du département du Plateau. « Je voudrais d’ores et déjà vous rassurer que des mesures urgentes sont aussitôt engagées pour démanteler et mettre hors d’état de nuire ce réseau de malfaiteurs », annonce Dinan Simon qui invite les internautes à signaler massivement le compte malveillant.