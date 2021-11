Bénin: plus de « tokpa-tokpa » et de taxis à l’intérieur de la ville de Cotonou

Réorganisation du transport urbain dans la ville de Cotonou. Les autorités politico-administratives, avec à leur tête le Préfet Alain Orounla, ont remis officiellement aux responsables des transporteurs les sites des gares routières de Vodjè et d’Abattoir, ce jeudi 25 novembre 2021. Avec l’utilisation de ces deux nouvelles gares, les mini-bus, communément appelés « tokpa-tokpa » et les taxis ne pourront plus circuler à l’intérieur de la ville économique.

Plus de « tokpa-tokpa » et de taxis en circulation dans la ville de Cotonou. A compter du lundi 29 novembre 2021, « tout ce qui est taxi et qui arrive de Porto-Novo s’arrête à l’Abattoir et ne rentre plus dans la ville de Cotonou. Ils déchargent à l’Abattoir et prennent des clients à l’Abattoir pour la direction de Porto-Novo. Au niveau de Vodjè, tout ce qui est taxi qui arrive de Calavi, Bohicon, Lomé, etc, déchargent sur le site de Vodjè et se retournent là avec d’éventuels clients »

Pour le Préfet du Littorale, cette réorganisation va permettre d’assainir le secteur du transport en commun et surtout de faciliter la mobilité urbaine et de désengorger la ville de Cotonou. « Nous avons décidé de réorganiser la filière non seulement pour répondre aux exigences de la loi qui a mis en place un cadre équitable mais également pour mettre de l’ordre dans la circulation » a expliqué Alain Orounla.

Les conducteurs présents à la séance ont souhaité que la mesure entre en vigueur en Janvier 2022. Leur proposition de report n’a pas prospéré face à la détermination du Préfet et des autorités municipales à faire fonctionner dès maintenant les deux nouvelles gares routières.