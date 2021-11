Bénin: Paul Hounkpè pour l’implication de l’opposition dans la réalisation de la LEI

Au cours du conseil des ministres en sa session du Mercredi 24 Novembre 2021, le gouvernement a ordonné la confection de la liste électorale informatisée en vue des élections à venir. Une bonne nouvelle sans doute pour le chef de fil de l’opposition qui pense que l’implication des partis politiques de l’opposition dans sa réalisation est plus qu’une nécessité.

Les forces politiques en opposition au régime de la rupture n’entendent plus rester assez loin de l’organisation des élections. A la faveur d’une rencontre d’échanges qu’il a eue ce jeudi avec Antoine Guédou, président du parti Grande Solidarité Républicaine, le chef de fil de l’opposition a annoncé les couleurs.

Pour lui, il n’est plus question que la confection de la liste électorale se fasse en dehors des forces politiques opposées au pouvoir du président Patrice Talon. C’est pourquoi dès le lendemain de l’annonce de la réalisation de la liste électorale informatisée (LEI), il évoque la nécessité d’impliquer l’opposition à la confection de cette liste.

Le patron de l’opposition béninoise estime que pour éviter les suspicions et travailler à la préservation de la paix lors des élections à venir, le conseil électoral doit se montrer impartial en impliquant toutes les forces politiques du pays dans la mise en place de la liste électorale informatisée (LEI).

Quid de la LEI ?

La liste électorale informatisée est une liste numérique unique, exhaustive et nationale avec photo de tous les citoyens en âge de voter pour toutes les élections organisées dans une même année. Cette liste est exhaustive et comporte la photo de tous les citoyens en âge de voter.

La LEI est extraite du registre national ; il est le résultat d’opérations du recensement administratif à vocation d’identification des personnes physiques (RAVIP) et du traitement automatisé d’informations nominatives, personnelles et biométriques obtenues sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger, dans les ambassades et consulats de la République du Bénin.

Selon l’article 126 du code électoral, la liste électorale informatisée établie est publiée et affichée pendant quinze (15) jours puis remise à la CENA au plus tard soixante (60) jours avant la date du scrutin.

La liste électorale informatisée comprend tous les citoyens âgés de dix-huit (18) ans révolus au jour du premier scrutin de l’année de l’élection, qui ont leur domicile dans le village ou le quartier de ville où ils sont recensés, qui sont soumis à une résidence obligatoire dans le village ou le quartier de ville en qualité d’agents publics et sont inscrits dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Bénin à l’étranger.